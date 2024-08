Oficina de Robótica é uma das atrações do RioMar para fim de semana

Evento gratuito faz parte da Expo Mundo dos Robô em celebração ao Dia dos Pais

Dentro da programação do RioMar Aracaju em homenagem ao Dia dos Pais, que mescla conhecimento e diversão, neste fim de semana, dias 10 e 11, das 13h às 19h, acontece a primeira oficina de Robótica, em parceria com a escola Robô Ciência. O evento é gratuito, mas para participar é preciso realizar inscrição e agendamento através do App RioMar Aracaju e doar 1kg de alimento não perecível.

A oficina de Robótica acontece em sessões de 60 minutos e contempla crianças de 3 a 12 anos de idades, mas os pais também podem participar observando a atuação dos filhos. Os inscritos precisam chegar 10 minutos antes do evento, para validação do QR Code gerado no ato do agendamento.

Durante a atividade as crianças terão a oportunidade de realizar montagem de protótipos de robôs. Esta é uma oportunidade incrível para os pequenos explorarem o fascinante mundo da robótica e da tecnologia. Além das oficinas, o público pode contar com a exposição de equipamentos, como drones, humanoides, robôs com inteligência artificial, entre outros.

Serviço

O quê. Dentro da programação do RioMar Aracaju em homenagem ao Dia dos Pais, neste fim de semana acontece a oficina de Robótica.

Quando. Dias 10 e 11 de agosto, das 13 às 19h.

Onde. Praça de Eventos Rio – Piso L1 do RioMar Aracaju.

Acesso. Mediante agendamento no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento.

Classificação. Crianças de 3 a 12 anos de idade.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação