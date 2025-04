Oficina de Slime de chocolate diverte a criançada no shopping RioMar Aracaju

Ação oferece uma experiência sensorial para crianças de até 12 anos

O cheirinho de chocolate tomou conta do RioMar Aracaju, anunciando que a Páscoa chegou! E para deixar esse momento ainda mais especial, além da encantadora decoração na Vila de Páscoa, localizada na Praça de Eventos Rio, o shopping preparou uma programação divertida para os pequenos. Em parceria com o Castelo Mágico, o RioMar promove até o dia 20 de abril a Oficina de Slime com aroma de chocolate, garantindo muita brincadeira e criatividade para as crianças.

Febre entre os pequenos, o slime é uma massinha gelatinosa que pode ser esticada, moldada e personalizada com diferentes cores e texturas. Na oficina, crianças de até 12 anos poderão aprender a produzir sua própria geleca, com acompanhamento de profissionais do Castelo Mágico. O espaço lúdico e interativo oferece toda a estrutura necessária, sem a necessidade de levar materiais de casa.

A experiência tem duração de 20 minutos por sessão, tempo ideal para que os pequenos explorem sua criatividade e levem para casa um slime exclusivo com cheirinho de chocolate. A oficina acontece em um ambiente acolhedor e temático, localizado no Piso L1, próximo à Kalunga. Prioridade no atendimento para PcD, TEA, neurodivergentes, idosos e gestantes. Confira o regulamento completo aqui e aproveite!

Serviço

O quê? Oficina de Slime de Chocolate

Quando? Até 20 de abril.

Onde? Piso L1, próximo à Kalunga RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Valor? R$ 20,00 por sessão.

Horário? Segunda a sábado, das 14h às 22h; domingos, das 14h às 20h.

Inscrições? Exclusivamente pelo App RioMar Aracaju, na área de eventos.

Classificação? Crianças até 12 anos.

Foto: João Soares – Lotti+Caldas Comunicação