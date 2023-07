Oftalmologista do Ipesaúde alerta para os cuidados com os olhos

Os olhos são imprescindíveis para a vida das pessoas e para o desenvolvimento das suas atividades diárias. Este é o órgão responsável pelo sentido da visão, que conecta o homem com o mundo exterior, e por esse motivo é tão importante adotar cuidados para que eles estejam sempre saudáveis. Neste sentido, a atenção que se deve dar aos olhos é completa, como alerta o oftalmologista do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), José Euclides de Moura Neto. De acordo com o especialista, esses cuidados se iniciam no nascimento, com a realização do teste do olhinho, ainda na maternidade, e segue, de forma continuada, durante as demais fases da vida.

Segundo o oftalmologista, o teste do olhinho avalia doenças como catarata congênita e sinais de glaucoma congênito. “Esse é o início da vida e também dos exames oftalmológicos”, salientou. Ele destacou ainda que a partir do nascimento o ser humano normalmente desenvolve a visão durante os 7 e 8 anos de idade, e, neste período, a criança deve ser examinada para verificar se existe alguma dificuldade de visão, que possa ser corrigida com o uso de lentes, a exemplo de miopia, hipermetropia e astigmatismo.

“Às vezes a pessoa tem um grau elevado na primeira infância e isso não é visto, não é examinado, e pode acontecer o que a gente chama de ambliopia, que é quando ela não desenvolve a visão adequadamente, porque não foi estimulada de maneira apropriada desde a infância”, afirmou.

Para a fase da adolescência ele destacou o uso de celulares. “Já está provado que o uso excessivo de celular induz à miopia e a pessoa deve ter esse cuidado de tentar controlar as horas de utilização. Esse uso excessivo é muito comum em adolescentes e em adultos também”, salientou.

Conforme o oftalmologista José Euclides de Moura Neto, algumas doenças e distúrbios oculares podem ser prevenidos, a exemplo dos erros de refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, que são aqueles que requerem a necessidade de uso de óculos. Ele citou ainda a falta de desenvolvimento adequado da visão e doenças como o glaucoma.

O especialista também chamou atenção para alguns cuidados com os olhos, como o uso indevido de remédios, que muitas vezes são utilizados de forma inapropriada, por distração, quando a pessoa, por exemplo, em vez de colocar o colírio utiliza outro remédio para unha ou para o ouvido. Outro alerta feito pelo especialista foi para que se evite coçar o olho. “Como o olho é muito frágil e a mão da gente nunca está tão limpa como deveria, isso pode induzir à ceratocone, que é um afinamento da córnea que gera astigmatismo de difícil correção visual e, em caso mais grave, pode levar até a transplante de córnea”, informa.

Foto: Agecom Ipesaúde