Oktoberfest Uçá acontece neste fim de semana no RioMar Aracaju

A atração será realizada no RioMar Aracaju, com oito horas de open bar e shows musicais
Neste sábado, 4 de outubro, Aracaju se transforma no palco de uma das festas mais aguardadas do ano. A Oktoberfest Uçá acontece em frente ao edifício garagem do RioMar Shopping, das 16h à meia-noite, reunindo música, gastronomia e oito horas de open bar.
Com estrutura coberta e banheiros à disposição, o evento promete garantir conforto e diversão ao público. A programação musical traz grandes atrações locais, entre elas Tatah Santana, Danielzinho Jr., Mary Correia, Geo, Tarcísio e DJ Lucco, que comandam o palco em diferentes estilos e ritmos.
O open bar inclui quatro tipos de chope artesanal: Goré (Premium Lager), Bença (Weissbier), Presepada (APA) e Radler Lemonade, além de drinks clássicos, como Moscow Mule, Spritz Tonie e Gin Tônica com frutas vermelhas, refrigerante e água. Logo na entrada, cada participante recebe uma caneca oficial da Oktoberfest Uçá, como brinde exclusivo da festa.
A festa também contará com operações gastronômicas como Espetinho Aju e Gaúcho Burguer, que oferecem cardápio variado, não incluso no open bar.
Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla ou no Bar da Uçá, localizado no bairro na Avenida Tancredo Neves, 655 – bairro Inácio Barbosa.
