Olimpíada de Eficiência Energética está com as inscrições abertas

Alunos e professores do 8º e 9º ano do ensino fundamental podem participar de uma importante competição que une aprendizado, interação e, claro, muitos prêmios. É a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, e que conta com a parceria das distribuidoras de energia, entre elas a Energisa Sergipe. O prazo para se inscrever vai até o dia 30 de setembro, pelo site oficial da olimpíada: www.onee.org.br.

O especialista em Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins, explica que o objetivo da ONEE é estimular a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao consumo de recursos naturais.

Podem participar alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas nos 63 municípios atendidos pela Energisa Sergipe Além destes, participam alunos de áreas atendidas por 48 distribuidoras de energia de todas as regiões do país.

“Aqui na Energisa temos vários projetos de eficiência energética em ação, visando envolver e conscientizar pessoas de todas as idades. Com a realização da ONEE, o objetivo é ampliar essa conscientização ao contar com os estudantes e professores de todo o país na disseminação de conhecimento e de práticas sustentáveis”, expõe Pedro.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por alunos e professores até o dia 30 de setembro no site oficial da olimpíada: www.onee.org.br. Todos os inscritos terão acesso a conteúdos formativos e os melhores colocados receberão premiações. Os desafios e provas serão realizados no próximo mês, em outubro, e o evento de premiação dos alunos que se destacarem deve ser realizado no dia 6 de novembro.

Na primeira fase, os alunos participam de desafios gamificados, aprendendo, de forma descontraída, sobre eficiência energética. Já na segunda etapa, realizam uma prova objetiva, disponível no site ou aplicativo da ONEE.

Premiação

A olimpíada distribuirá medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para o melhor aluno de cada Estado. Os medalhistas da edição 2025 também conquistam, automaticamente, uma vaga na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026, sem precisar disputar a primeira etapa.

Texto Edneia Cristina da Silva Zart