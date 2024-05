Oncologia do Huse amplia serviço especializado para pacientes

O Governo do Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ampliou o serviço especializado voltado para pacientes oncológicos, na especialidade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Após a contratualização, 13 profissionais compõem a equipe médica. Entre os principais tipos tratados pela especialidade estão os tumores malignos de tireoide, boca, laringe, faringe e pele. Com a ampliação, em pouco mais de três semanas já houve uma redução de mais de 80% no tempo de espera para a primeira consulta dos pacientes com suspeita ou diagnóstico do câncer.

Para a coordenadora geral do Centro de Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, a ampliação visa fornecer uma maior celeridade aos atendimentos voltados à especialidade, garantindo cada vez mais o tratamento adequado. “Já estamos colhendo resultados significativos para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar. Reestruturamos o serviço, que é extremamente importante, porque é exclusivo da Unacom do Huse e, com isso, temos uma grande demanda. Em pouco mais de três semanas, já conseguimos aumentar bastante todo o serviço com consultas, cirurgias e exames diagnósticos para beneficiar ainda mais o usuário que busca pelo atendimento no Centro de Oncologia”, destaca.

Além das consultas ambulatoriais e cirurgias, o Centro de Oncologia também disponibilizará um novo serviço de diagnóstico para o câncer, na especialidade de Cirurgia Cabeça e Pescoço. “Este é um serviço considerado ‘porta aberta’ para pacientes com alguma suspeita de câncer na região da cabeça e pescoço. Atualmente, conseguimos acolher esse paciente e realizar consultas de triagem, exames específicos como biópsias e direcioná-lo para o tratamento adequado. Caso haja a malignidade, ele é admitido para a definição da conduta e, caso não, é referenciado para outro serviço. O importante é que ele chegue o mais rápido possível, para que possa aumentar as chances de cura”, enfatizou o Responsável Técnico da Cirurgia Cabeça e Pescoço do Huse, Pedro Bittencourt.

Assistência Oncológica do Huse

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Huse, é referência em todo o estado para o tratamento e acompanhamento de pacientes acometidos pelo câncer. Os usuários passam por consultas, exames e tratamento radioterápico, quimioterápico e cirurgias. Mensalmente são realizadas mais de duas mil consultas ambulatoriais e uma média de 300 atendimentos gerais na Unacon por dia.

Os pacientes que chegam com o diagnóstico são atendidos em diversas especialidades médicas, oncologistas e radioterapeutas, além de equipe multidisciplinar especializada. Não há fila de espera para radioterapia e quimioterapia.