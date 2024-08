Onda lilás invade ruas da Barra com caminhadas de Alberto Macedo

A campanha do prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, está cada vez mais crescendo. Prova disso são as caminhadas que Alberto está fazendo pela cidade, atraindo centenas de pessoas.

A caminhada da Coligação A Barra Avança com Trabalho, formada pelos partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza, teve como pontapé inicial o Bairro Olimar. Nesta terça e quarta-feira, 20 e 21, Alberto juntamente com a sua candidata à vice-prefeita, Géssica dos Anjos (Podemos), candidatos a vereador e apoiadores percorreram ruas da comunidade.

“Minha maior benção é ter o povo ao meu lado. Gratidão imensa a todos por se unir a este projeto vitorioso e caminharmos juntos para a Barra continuar avançando. Os sorrisos das pessoas, o acolhimento, e as portas abertas são o combustível que nos motiva a seguir em frente”, destaca Alberto.

Obras no Olimar

O Olimar foi e é um dos diversos bairros da Barra dos Coqueiros que recebeu ações da atual gestão conduzida por Alberto. Na localidade, foram feitas obras de pavimentação asfáltica, como na Avenida Oliveira Martins, e a construção de uma quadra poliesportiva, que irá contemplar centenas de estudantes das escolas Delzuita da Costa, Professora Ana Tereza e da creche Ana Parteira (Ana dos Anjos).

Outra ação significativa que o Olimar recebeu da gestão de Alberto foi o Reurb, Programa de Regularização Fundiária que garante a centenas de famílias de baixa renda – que tinham apenas o recibo de sua residência – o título de posse de seu imóvel. Essa iniciativa é um passo crucial para a promoção da justiça social, segurança jurídica e a garantia de direitos básicos aos cidadãos.

Mais caminhadas

Nesta quinta-feira, 22, as caminhadas de Alberto pelo Bairro Olimar continuam. A partir das 15h, a passeata da Coligação A Barra Avança com Trabalho sairá da Avenida Tiradentes com a Rua São Lucas.

Fonte e foto assessoria