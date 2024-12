ONGs têm até 10/12 para concorrerem a espaço gratuito como expositores da Expo Verão

As inscrições podem ser feitas através de link disponibilizado no Instagram do evento. Serão selecionadas 20 instituições, das mais diversas áreas de atuação.

As Organizações Não Governamentais (ONGs) e entidades da sociedade civil sergipana, sem fins lucrativos, têm até o dia 10 de dezembro para se inscreverem na seleção para a escolha das instituições que participarão, gratuitamente, como expositores da Expo Verão 2025. As inscrições estão sendo realizadas pelo link disponibilizado na bio do Instagram do evento, o @expoverao.

Serão selecionadas 20 instituições, que receberão da organização da maior feira multissetorial de Sergipe, espaços onde comercializarão produtos e apresentarão para sergipanos e turistas os projetos que desenvolvem. Até o momento, 16 instituições já realizaram a inscrição.

O objetivo dessa ação, de acordo com o diretor da Êxito Eventos e realizador da feira, Alexandre Porto, é dar visibilidade às instituições selecionadas, para que possam ter os trabalhos conhecidos e/ou reconhecidos, e possam angariar fundos para os respectivos locais. Todo o valor arrecadado pelas ONGs será 100% revertido para as próprias entidades. A Expo Verão 2025 será realizada de 10 a 26 de janeiro, na praça de eventos da Orla de Atalaia.

“Desde a primeira edição da feira que oferecemos stands para as ONGs, dentro da ação de responsabilidade socioambiental da empresa, pois entendemos que o trabalho desenvolvido por essas instituições é importante para a população, e muitas vezes são elas que ajudam pessoas a terem um atendimento médico, por exemplo. Essa é uma das maneiras que a empresa possui de contribuir para o bem social”, explicou Alexandre Porto.

Uma excelente vitrine

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) é uma das instituições que expõem na Expo Verão desde a primeira edição, e de acordo com a gerente geral do Grupo, Ulla Ribeiro, que também é coordenadora do movimento “Doa Sergipe”, a feira é um espaço muito importante para as organizações da sociedade civil sergipanas por oferecer, entre outros retornos positivos, muita visibilidade.

“Participamos das três edições e certamente temos interesse em estarmos na Expo Verão 2025, pois é muito válido para as entidades terem esse espaço, onde podemos vender os produtos, apresentar nossos projetos, termos visibilidade e fomentarmos sustentabilidade para a organização. A feira permite que a sociedade conheça um pouco melhor as entidades, e isso causa um impacto positivo, seja através da aquisição de um dos produtos ou do acesso a informação sobre como cada uma atua”, comentou Ulla Ribeiro.

Criado em 1999, o GACC presta atendimento, através de programas e projetos, a mais de 100 crianças e adolescentes dos estados de Sergipe e Bahia, que estão em tratamento contra o câncer, que apresentam doenças raras, ou que possuem patologias ainda não diagnosticadas. Na instituição, eles recebem total assistência social e à saúde, e atendimento humanizado.

Esperança de realizar um novo projeto

Outra ONG que tem sido beneficiada pela Expo Verão é o Instituto Canto Vivo, que existe há 20 anos e atua nas áreas de reflorestamento e educação ambiental, e há cinco anos desenvolve o Projeto Canto Animal, um abrigo para cães e gatos que atualmente está com 93 abrigados. A diretora do Instituto, Cristiane Nogueira, contou que participar da feira tem sido um momento muito aguardado, porque nas três edições em que participou, a entidade conseguiu excelentes resultados.

“Por ser uma feira muito boa, muito grande e bem-organizada, ela atrai muitos visitantes, e sempre que participamos dela a quantidade de seguidores no nosso Instagram aumenta consideravelmente, ou seja, temos uma excelente visibilidade e isso é muito importante, pois faz com que nosso trabalho seja conhecido, e que consigamos viabilizar os projetos. Na edição de 2024, por exemplo, arrecadamos uma boa quantia em dinheiro, que foi toda revertida em ração e nos deu tranquilidade por um tempo”, relembrou.

E justamente por ser uma excelente vitrine, Cristiane Nogueira afirmou já ter feito a inscrição para a seleção da Expo Verão 2025, e que caso seja escolhida, o objetivo será apresentar à população, durante a feira, a campanha para a aquisição do castramóvel da instituição, um veículo adaptado em centro cirúrgico veterinário, projeto orçado em R$ 200 mil. De acordo com Cristiane, a campanha foi iniciada em 24 de novembro, e até o momento foram arrecadados apenas R$ 284,00.

“Queremos muito conseguir o castra móvel porque levaremos a castração social para os lugares onde houver essa necessidade, seja na capital ou no interior do estado, e temos a certeza de que a Expo Verão será um fator muito positivo para alcançarmos esse objetivo”, finalizou a diretora do Instituto Canto Vivo.

Texto e foto: Andréa Moura