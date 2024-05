ÔNIBUS COLETIVO QUE FAZ LINHA TERMINAL MARACAJU/DIA COLIDE CONTRA POSTE NA AVENIDA PEDRO CALAZANS

No inicio da manhã desta segunda-feira (27), um ônibus do transporte coletivo da empresa Atalaia, que faz a linha Terminal Maracaju – DIA, colidiu contra um poste na Rua Estância com avenida Calazans.

Com o impacto, fios ficaram caídos na avenida. Por conta disso, os passageiros saíram pela janela lateral do veículo para tentar se livrar de um possível incêndio.

Uma equipe da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT) foi acionada e está no local organizando o fluxo de veículos.

A Energisa também está no local para refazer a fiação e retornar o fornecimento de energia no local. Conexões de internet também foram arrancadas.

Não há informações sobre feridos.

Foto redes sociais