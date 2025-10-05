Ônibus coletivos temáticos da Vila da Criança começam a circular

Linhas que transportam passageiros para Orla da Atalaia contam, mais uma vez, com ônibus temáticos para proporcionar uma experiência divertida para as crianças

Na sexta-feira, 3, o governador do Estado, Fábio Mitidieri, lançou a segunda edição da Vila da Criança, instalada na praça de eventos da Orla da Atalaia. Assim como no ano passado, a iniciativa conta com dois ônibus do transporte público adesivados com o visual da estrutura infantil. Durante todo o mês de outubro, os veículos que operam nas linhas Circular Shopping 2 (100.2) e Bugio/Atalaia (080) garantem a mobilidade dos pequenos e suas famílias até a Vila, tornando o trajeto ainda mais especial e divertido.

A mobilidade criativa foi viabilizada por meio da parceria do Governo do Estado com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). As linhas seguem em horário normal, assim como a linha Porto Sul/ Industrial (008) que também atende a Orla.

A presidente do sindicato, Raissa Cruz, esteve presente no lançamento da Vila e reforça que a parceria com o setor de transporte é uma forma de despertar o entusiasmo das crianças para utilizar o modal, além de proporcionar um convite itinerante para todos que se deslocam pela cidade visitarem o espaço temático. “É gratificante toda iniciativa para tornar o dia a dia das crianças especial, elas merecem essa valorização, e a Vila da Criança é o local de encontro das famílias. Então, o setor de transporte não poderia deixar de incentivar e se somar. Desde o momento em que as crianças embarcam no ônibus, a experiência já começa, e elas já podem vivenciar essa alegria durante todo o trajeto. Além de ser um convite itinerante para que todos possam aproveitar”, frisou Raissa.

Emmanuel Lima, diretor da Viação Atalaia, empresa que presta o serviço de transporte público na Grande Aracaju há mais de 10 anos, reforça que neste mês de outubro, é uma honra para a empresa valorizar a infância por meio da mobilidade.

“A Viação Atalaia está sempre à disposição para contribuir com todas as ações de benefício social. Colocar esses veículos à disposição permite que a experiência dos nossos pequeninos passageiros seja ainda mais completa. Outubro é um mês muito especial, e valorizar a infância é sempre muito importante. A nossa mobilidade, neste mês, está cumprindo esse papel, integrando não apenas os ônibus da Vila, mas também aqueles que as próprias crianças tiveram a oportunidade de ilustrar na ação realizada pelo Setransp. Para a empresa, é uma honra poder valorizar a infância e levar, por meio da mobilidade, tanta cor e alegria”, salienta Emmanuel.

Vila da Criança

Com investimento de 7,7 milhões, a Vila da Criança funcionará até o dia 26 de outubro, das 17h às 22h, com diversas atrações gratuitas. Entre elas estão: cinema, arena gamer, minicidade, teatro, roda-gigante, Aqua Nave, que proporciona grandes aventuras com realidade virtual, além de casas temáticas, cama elástica, brinquedos infláveis e atividades recreativas.

A estrutura infantil manteve, assim como no ano passado, a sala multisensorial, uma iniciativa que garante o acolhimento das crianças neurodivergentes, oportunizando que esse público vivencie a experiência da Vila junto com as outras crianças.

Além da parceria com o setor de transporte, a realização conta também com o apoio de órgãos públicos, como Samu, Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e Conselho Tutelar. O projeto estadual também é viabilizado por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e da Iguá, e patrocinado pelo Banco do Estado (Banese).

Fonte: Juliana Melo/ assessoria de comunicação do Setransp – Com informações do Governo