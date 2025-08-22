ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO PASSAM A CIRCULAR EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA

A prefeitura de Aracaju informa que a partir desta sexta-feira (22), oito ônibus com ar-condicionado irão circular em linhas que contemplam bairros no município de Nossa Senhora do Socorro.
Barra dos Coqueiros já era beneficiada e, a partir de hoje, a cidade de Socorro também terá.
Confira as linhas:
2 ônibus – 002:Fernando Collor / DIA
2 ônibus – 061: Marcos Freire I e III / Centro
1 ônibus – 602: Albano Franco / Mercado via Marcos Freire
1 ônibus – 603: Piabeta / Mercado
1 ônibus – 704: Conjunto Jardim / Mercado via Oswaldo Aranha
1 ônibus – 705: Parque dos Faróis / Mercado via Oswaldo Aranha
Foto AAN