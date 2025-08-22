E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 22 de agosto de 2025
ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO PASSAM A CIRCULAR EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA

A prefeitura de Aracaju informa que a partir desta sexta-feira (22), oito ônibus com ar-condicionado irão circular em linhas que contemplam bairros no município de Nossa Senhora do Socorro.

Barra dos Coqueiros já era beneficiada e, a partir de hoje, a cidade de Socorro também terá.

Confira as linhas:

2 ônibus – 002:Fernando Collor / DIA

2 ônibus – 061: Marcos Freire I e III / Centro

1 ônibus – 602: Albano Franco / Mercado via Marcos Freire

1 ônibus – 603: Piabeta / Mercado

1 ônibus – 704: Conjunto Jardim / Mercado via Oswaldo Aranha

1 ônibus – 705: Parque dos Faróis / Mercado via Oswaldo Aranha

Foto AAN

