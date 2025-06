Ônibus com ar-condicionado serão integrados ao sistema na Grande Aracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa informou na manhã desta sexta-feira (27), a entrega de novos ônibus com ar-condicionado, para os municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

Durante a solenidade, a prefeita disse que “essa medida representa mais do que uma ampliação de linhas, representa um gesto concreto de integração, respeito e cuidado com a população que circula diariamente entre as nossas cidades”, afirmou.

Emília disse ainda que já determinou à SMTT que apresente as possibilidades de linhas e rotas e que levará a proposta aos prefeitos dos municípios vizinhos para que, juntos, possam construir as melhores soluções para a população.

A prefeita disse ainda que a iniciativa visa melhorar as condições de mobilidade para os moradores da região metropolitana, especialmente os estudantes que se deslocam diariamente até a Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão.

“Eles merecem um transporte mais digno, seguro e confortável. Aracaju está de braços abertos para a Grande Aracaju. Essa medida representa mais do que uma ampliação de linhas, representa um gesto concreto de integração, respeito e cuidado com a população que circula diariamente entre as nossas cidades”, disse a prefeita.

Foto: SMTT/ Aracaju