Ônibus com cerca de 40 passageiros tomba na rodovia SE-230, município de Poço Redondo; ninguém morreu

Um ônibus com cerca de 40 passageiros, que partiu de São Paulo com destino a cidade de Serra Talhada, tombou nesta terça-feira (08), na rodovia SE-230 no município de Poço Redondo.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. As primeiras informações são de que, apesar do veiculo ter tombado, ninguém morreu, porém 12 pessoas precisaram de atendimento médico, de acordo com informações passadas pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu).

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) também foram acionadas para atender a ocorrência.

Foto reprodução redes sociais