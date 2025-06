Ônibus  de transporte coletivo pega fogo no bairro Soledade, em Aracaju

Um ônibus de transporte coletivo pegou fogo na noite desta quarta-feira (25), na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro Soledade, em Aracaju. O incidente ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis. Ninguém se feriu.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) são de que o motorista teria relatado que o freio do veículo teria começado a falhar e em seguida o motorista percebeu a presença do fogo. Ele teria tentado utilizar o extintor, porém, sem êxito.

Todos os passageiros foram retirados do veículo e conduzidos a outro transporte coletivo.

A Viação Modelo, empresa responsável pelo veículo, informou que está apurando o ocorrido para identificar as causas do incêndio.

Foto reprodução