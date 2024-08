ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO DE ARACAJU PERDE O FREIO E ACABA COLIDINDO PRÓXIMO AO TERMINAL DA ATALAIA

No inicio da manhã deste sábado (10), passageiros de um ônibus do transporte coletivo da empresa Progresso, tiveram uma grande susto, quando o veiculo perdeu o freio e acabou batendo, nas proximidades do terminal de Atalaia, em Aracaju.

O fato foi registrado por passageiros e populares que presenciaram e mostraram revolta. Ninguém se feriu, sendo registrado apenas susto.

Nas redes sociais, escreveram que “o povo dentro do ônibus gritando, pedindo socorro”. Outro disse que “aí falta freio, falta óleo, falta manutenção, falta respeito com os passageiros, falta muita coisa”, disseram.

Com informações e foto de Sandoval Siqueira