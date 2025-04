Ônibus do transporte público de Aracaju recebem tema da Vila da Páscoa

A mobilidade da capital ganhou o tema da Vila da Páscoa 2025, com ônibus temáticos que convidam a população a conhecer a estrutura montada na Orla

Em sua segunda edição, a Vila da Páscoa, promovida pelo Governo do Estado, conta mais uma vez com o apoio do setor de transporte, em uma parceria que leva o tema da vila aos quatro cantos da cidade por meio da customização dos ônibus que fazem a linha Circular Shopping 2 (100.2). Iniciando a operação no início da semana passada, 6, o itinerário dos ônibus permite que os passageiros desembarquem próximo aos lagos da Orla de Atalaia, local onde está montada a estrutura temática.

Para o coordenador de operações da Viação Atalaia, Gildomir Simões, essa iniciativa vai além de entregar ônibus caracterizados à população, ela representa um incentivo para que mais pessoas possam conhecer e vivenciar a experiência da Vila da Páscoa.

“Pelo segundo ano consecutivo, a Viação Atalaia, em parceria com o Governo do Estado, pôde entregar ônibus customizados com o tema da Páscoa, uma iniciativa que, desde o ano passado, tem sido muito bem recebida por crianças e adultos. Essa ação promove uma mobilidade criativa, que além de transportar os passageiros com acessibilidade e inclusão, agora também realiza esse trajeto levando a alegria da festividade pelas ruas de Aracaju”.

O secretário de Turismo de Sergipe, Marcos Franco, salientou que fortalecer ainda mais a Vila da Páscoa é um processo que exige ações de divulgação e promoção da iniciativa, por meio do apoio de instituições relevantes que contribuam para ampliar o alcance do evento, consolidando o projeto como uma das principais atrações do calendário turístico e cultural do Estado.

“Mesmo ocorrendo num período sazonal e estando apenas em sua segunda edição, a Vila da Páscoa já demonstra grande potencial no cenário turístico sergipano. Por isso, a parceria com o Setransp é tão importante para tornar esse evento ainda mais conhecido e, assim, atrair e encantar mais visitantes. Ter os ônibus customizados com o tema da Vila da Páscoa é uma forma de espalhar cor, beleza e alegria pelas ruas de Aracaju, convidando sergipanos e turistas a experienciarem essa atração turística em plena Orla da Atalaia”, ressalta Marcos.

Para quem está visitando a cidade e deseja utilizar os ônibus, o setor de transporte disponibiliza o cartão de passagens Mais Aracaju Turista. A solicitação pode ser feita na unidade da Aracajucard localizada no Ceac da Rua do Turista, no Centro da cidade, onde também é possível realizar a recarga. Os créditos podem ser adquiridos ainda via Pix, por meio do chatbot Val, no número (79) 3045-2550, ou pelo aplicativo RecargaPay.

Vila da Páscoa

Inaugurada na última sexta-feira, 4, a Vila da Páscoa segue até o dia 27 deste mês. A programação inclui encenação da Paixão de Cristo aos finais de semana, sempre às 19h, além de peças teatrais voltadas para o público infantil e oficinas temáticas na fábrica de chocolate. O espaço conta ainda com cenários, como a Via Sacra e a igrejinha. Para facilitar o acesso, os passageiros podem acompanhar em tempo real o itinerário e os horários do ônibus por meio do aplicativo Cittamobi, garantindo a presença em cada momento da programação.

Texto e foto ascom Setransp