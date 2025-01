ÔNIBUS ELÉTRICO: CONHEÇA AS ROTAS PARA OS PRÓXIMOS 10 DIAS EM ARACAJU; CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

O ônibus elétrico, lançado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência de Transportes e Trânsito (SMTT), tem circulado pela capital desde o dia 14 de janeiro, oferecendo aos passageiros uma experiência de transporte sustentável e confortável.

O veículo ficará em circulação por um período de 30 dias, tempo em que será avaliado pela população. Caso aprovado, a Prefeitura de Aracaju iniciará o processo de aquisição desse modelo para integrar o sistema de transporte público do município.

Com zero emissão de gases de efeito estufa e tecnologia de ponta, o veículo tem sido um sucesso entre a população, e sua programação para os próximos dias promete agradar ainda mais. A primeira empresa a operar o ônibus elétrico foi a Progresso. A próxima, será a Viação Atalaia, no período de 26 de janeiro a 4 de fevereiro, e em seguida a Modelo.

Confira a programação:

26/01: Linha 100.2 – Circular Shopping

27/01: Linha 005 – Maracaju / DIA

28/01: Linha 200.1 – Circular Industrial e Comércio 01

29/01: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

30/01: Linha 405 – 17 de Março / DIA

31/01: Linha 401 – Inácio Barbosa / Unit / DIA

01/02: Linha 410 – Horto Santa Maria / DIA

02/02: Linha 080 – Bugio / Atalaia

03/02: Linha 720 – Unit / Centro

04/02: Linha 414 – Marivan / DIA.

Foto ascom SMTT