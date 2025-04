Ônibus elétrico segue em fase de teste em Aracaju nos próximos 15 dias

O novo ônibus elétrico, lançado no dia 9 de abril pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), continua circulando pelas ruas da capital. Nos próximos 15 dias, ele passará a rodar no sistema de transporte coletivo pela Viação Modelo, percorrendo diversas linhas importantes da cidade.

O veículo está em fase de teste e dá à população a oportunidade de conhecer uma alternativa sustentável e eficiente para o transporte público. Com uma autonomia de até 250 quilômetros por recarga e capacidade para transportar 80 passageiros, o ônibus elétrico conta com inovações como piso baixo para facilitar o embarque, ar-condicionado, espaço adaptado para pessoas com deficiência, entradas USB para carregar celulares e funcionamento silencioso.

O modelo Ative Integral é 100% fabricado pela empresa brasileira Marcopolo e, durante um mês, vai circular por diferentes linhas da cidade, passando por bairros estratégicos e atendendo diferentes públicos.

Confira a programação completa:

29/04: Linha 008 – Porto Sul / Bairro Industrial

30/04: Linha 008 – Porto Sul / Bairro Industrial

01/05: Linha 008 – Porto Sul / Bairro Industrial

02/05: Linha 051 – Atalaia / Centro

03/05: Linha 051 – Atalaia / Centro

04/05: Linha 051 – Atalaia / Centro

05/05: Linha 100.1 – Circular Shopping 1

06/05: Linha 100.1 – Circular Shopping 1

07/05: Linha 100.1 – Circular Shopping 1

08/05: Linha 200.2 – Circular Indústria e Comércio 2

09/05: Linha 200.2 – Circular Indústria e Comércio 2

10/05: Linha 200.2 – Circular Indústria e Comércio 2

11/05: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

12/05: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

13/05: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

Foto SMTT