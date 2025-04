Ônibus elétrico segue em fase de teste neste fim de semana em Aracaju

O novo ônibus elétrico, lançado na última quarta-feira, 9, pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), segue circulando pelas ruas da capital neste final de semana. Neste fim de semana, ele opera pela pela Linha 200.1 – Circular Indústria e Comércio 01, que passa pelo Terminal DIA, bairro Jardins, Centro da cidade, entre outros bairros.

O veículo está em fase teste na capital, e durante os primeiros 15 dias vai rodar no sistema de transporte coletivo da capital pela Viação Atalaia. Em seguida, serão mais 15 dias pela Viação Modelo, dando aos aracajuanos a oportunidade de conhecer o novo ônibus elétrico, que traz uma alternativa sustentável e eficiente para os passageiros.

Com uma autonomia de até 250 km por recarga e capacidade para transportar 80 passageiros, o ônibus elétrico conta com diversas inovações, como piso baixo para facilitar o embarque, ar-condicionado, espaço adaptado para pessoas com deficiência, entradas USB para carregar celulares e funcionamento silencioso.

O modelo Ative Integral é 100% fabricado pela empresa brasileira Marcopolo, e durante um mês, circulará por diferentes linhas da cidade, passando por bairros estratégicos e atendendo diferentes públicos.

Confira a programação completa:

12/04: Linha 200.1 – Circular Indústria e Comércio 01

13/04: Linha 200.1 – Circular Indústria e Comércio 01

14/04: Linha 200.1 – Circular Indústria e Comércio 01

15/04: Linha 005 – Maracaju / DIA

16/04: Linha 005 – Maracaju / DIA

17/04: Linha 005 – Maracaju / DIA

18/04: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

19/04: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

20/04: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

21/04: Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

22/04: Linha 720 – Unit / Centro

23/04: Linha 401 – Unit / DIA.

Fonte: AAN – Foto: SMTT