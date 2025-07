Ônibus elétricos começam a circular nesta sexta-feira no município de Aracaju; confira os itinerários

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), inicia nesta sexta-feira (25), a operação de 15 ônibus elétricos em 10 linhas do transporte coletivo da capital.

Os veículos serão operados pelas empresas VRS, Atalaia e Modelo. A etapa de instalação dos carregadores foi finalizada na quinta-feira (24).

Com essa iniciativa, Aracaju se consolida como cidade pioneira na eletromobilidade no Nordeste, sendo a primeira capital da região a contar com frota urbana de ônibus 100% elétricos.

Os veículos têm capacidade para até 75 passageiros e operam com emissão zero de dióxido de carbono e de ruídos. Cada ônibus possui autonomia média de 300 quilômetros com uma única recarga, que pode ser ampliada em até 30% graças ao sistema de freios regenerativos. As baterias, de 385 kWh, são recarregadas em até duas horas e meia, garantindo eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

Além da tecnologia voltada à redução de impactos ambientais, os ônibus foram projetados para oferecer conforto e acessibilidade aos passageiros. O piso é totalmente baixo, facilitando o embarque e desembarque, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida. Os veículos contam ainda com ar-condicionado, tomadas USB e espaços reservados para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

Confira as linhas em que os ônibus elétricos irão operar

001: Augusto Franco – Bugio

004: Santa Maria – Mercado

005: Maracaju – DIA

008: Porto Sul – Bairro Industrial

080: Bugio – Atalaia

200-1: Circular Indústrias e Comércio 1

200-2: Circular Indústrias e Comércio 2

310: Shopping Riomar – Zona Oeste

400-1: Circular Santa Lúcia 01

701: Jardim Atlântico – Mercado.

Foto AAN