Ônibus escolar cai em uma ribanceira e deixa 17 mortos em Alagoas

O motorista de um ônibus escolar que transportava crianças e adultos para o Quilombo dos Palmares, perdeu o controle da direção e capotou neste domingo (24), deixando pelo menos 17 mortos e 28 feridos em Alagoas. O ônibus era terceirizado e o proprietário também morreu.

O ônibus saiu da estrada em uma região montanhosa chamada Serra da Barriga, de difícil acesso. A maioria das vítimas era composta por crianças que participavam de um projeto para ver o pôr do sol na Serra.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e do governo estadual estão mobilizadas para o resgate, enfrentando dificuldades no local por causa do acesso precário e da falta de iluminação. O governador de Alagoas decretou luto oficial de três dias em solidariedade às famílias das vítimas.

As vítimas foram acolhidas nas UPAs e no Hospital Regional da Mata.

Foto Reprodução/Twitter