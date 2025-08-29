Ônibus escolar pega fogo na Barra dos Coqueiros; ninguém ficou ferido

Um ônibus escolar que transportava estudantes do Colégio Estadual Coelho Neto, localizado na Atalaia Nova, pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (28), na Rodovia SE-100, na Praia da Costa, município de Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMSE) são de que equipes foram encaminhadas até o local e não houve feridos. O fogo atingiu parte da rede elétrica, sendo registrados apenas danos materiais.

Em nota, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros informou que prestou apoio e enviou outro veículo para garantir o transporte seguro dos estudantes e destacou que a gestão adotou medidas para evitar impactos na rotina escolar.

Foto reprodução redes sociais