Opera Sergipe alcança mais de 18 mil cirurgias eletivas realizadas

O maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe tem alcançado números expressivos na redução do tempo de espera dos pacientes por procedimentos cirúrgicos, garantindo agilidade e assistência qualificada. Por meio do Opera Sergipe, iniciativa do Governo do Estado, 18.050 sergipanos puderam recuperar sua saúde, dignidade e qualidade de vida que tanto almejavam.

Com o investimento de mais de R$56 milhões, o Opera Sergipe tem se comprometido com a população a fim de oferecer cada vez mais agilidade na realização dos procedimentos eletivos de média complexidade. Ao todo, a primeira fase do programa contemplou 15 tipos de procedimentos, entre cirurgias gerais e ginecológicas como hernioplastias, histerectomias e prostatectomias.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, os trabalhos realizados pelo Opera são fruto dos esforços em levar saúde de qualidade aos sergipanos. “O compromisso da gestão estadual é que as pessoas recuperem sua saúde, oferecendo um acesso fácil, atendimento rápido e humanizado a todos. São mais de 18 mil pessoas beneficiadas, o que evidencia a grandeza do programa em reduzir a espera por cirurgias no estado”, destacou.

Agilidade

A esperança e alívio marcam todos os pacientes que passaram e os que ainda irão passar pelo Opera Sergipe. A expectativa de poder resgatar sua saúde e recuperar sua autonomia no cotidiano deixou a dona de casa Adriana de Souza, 49 anos, emocionada. Ela lembra que devido a um mioma, não conseguia nem ao menos vestir uma roupa direito.

“Meu problema de saúde interferiu diretamente na minha vida, onde eu sentia muitas dores e não conseguia nem trabalhar. E com o Opera, consegui solucionar isso da forma mais ágil. Agora a minha expectativa é me recuperar e ficar bem para retomar minhas atividades normais e ter novamente uma qualidade de vida”, relatou Adriana, que passou pelo procedimento de histerectomia.

A professora Ana Paula Batista, 48 anos, contou que está ansiosa para realizar a sua cirurgia de colecistectomia. De acordo com Ana, o processo para o procedimento foi muito rápido. “Fiquei muito surpresa pela rapidez no processo, desde a minha ida ao posto de saúde até o dia de ser chamada para fazer a cirurgia. Estou muito feliz e hoje confirmo a eficiência do programa”, pontuou ela.

Já Nivaldo Oliveira tem 58 anos, e também está com sua cirurgia de hérnia umbilical marcada pelo Opera. “A hérnia mexeu com minha autoestima e graças a Deus vou me livrar desse problema de saúde. Fico muito contente em ver que o programa realmente funciona e está beneficiando tantas pessoas assim como eu”, disse.

Acesso ao programa

Para ter acesso ao Opera Sergipe, basta ir a um posto de saúde mais próximo para fazer o cadastro ou a um dos hospitais credenciados. São eles: Hospital Amparo de Maria, em Estância; Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracaju; Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto; e Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

É preciso passar por uma consulta, e a partir do diagnóstico médico a cirurgia será agendada pelo hospital.

Foto: Erick O’Hara