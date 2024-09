OPERA SERGIPE: PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO ESTADO  JÁ REALIZOU MAIS DE 16 MIL PROCEDIMENTOS

Desde o lançamento, há pouco mais de um ano, o Opera Sergipe, um dos maiores programas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), já realizou 16.661 cirurgias eletivas. O Opera foi criado para ampliar a oferta de cirurgias para os 75 municípios sergipanos, visando a diminuição do tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos, garantindo o acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura.

Entre os procedimentos mais procurados está o de laqueadura, com 3.478 cirurgias realizadas. Conhecida popularmente como ligadura, a cirurgia oferece uma solução permanente para a contracepção, permitindo que as mulheres decidam quando e quantos filhos desejam ter. Para algumas mulheres, o procedimento pode ser recomendado devido a condições de saúde que tornam a gravidez arriscada, como é foi o caso de Maria Beatriz de Jesus Santos que fez sua laqueadura pelo Opera Sergipe.

“Resolvi fazer a cirurgia porque foi indicação do meu médico, pois minha última gravidez foi de risco. Para não ter o perigo de engravidar novamente, busquei o Opera Sergipe e marquei a cirurgia. Como já tenho dois filhos, fiquei mais tranquila de tomar a decisão. Gravidez é ótima quando não há complicações durante a gestação”, contou Beatriz.

A laqueadura também pode ser uma opção para mulheres que já têm filhos e não desejam engravidar outra vez, podendo ser uma decisão refletida e consciente sobre o planejamento familiar. Mirelle Santos de Oliveira Ferreira, já passou pela mesma situação. “A minha decisão foi própria, dois filhos é o que eu e meu marido desejamos ter. Logo, por várias questões, inclusive financeira, resolvi fazer a cirurgia para não ter essa preocupação de engravidar de novo. Fiquei sabendo do programa por uma amiga que também fez a cirurgia e comentou que foi muito bem atendida desde o cadastro no programa, até o momento da cirurgia com toda equipe do hospital”, relatou.

Sobre o procedimento

A laqueadura consiste na obstrução ou corte das trompas de falópio, que são os canais responsáveis pela passagem dos óvulos do ovário para o útero. Ao realizar a laqueadura, impede-se que os espermatozoides alcancem os óvulos, prevenindo assim a gravidez. É um método considerado permanente, é o que explicou a ginecologista e obstetra que atua no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Karla Rollemberg.

“O procedimento pode ser realizado de diferentes formas, sendo as mais comuns a laparoscopia e laparotomia A primeira forma é uma técnica minimamente invasiva, onde pequenas incisões são feitas no abdômen e um laparoscópio, que é um tubo fino com uma câmera é então inserido para visualizar as trompas que são cortadas ou bloqueadas. Já na laparotomia é feita uma pequena incisão como um corte de cesariana para acessar as trompas diretamente. A cirurgia é geralmente feita sob anestesia geral ou raquianestesia e pode durar de 30 minutos a uma hora”, destacou a ginecologista.

Outras cirurgias

Além da laqueadura, o Opera Sergipe conta com a realização dos seguintes procedimentos: histerectomia total, histerectomia com anexectomia, colecistectomia, postectomia, histerectomia (por via vaginal), correção cirúrgica de hidrocele, hernioplastia incisional, hernioplastia umbilical, hemorroidectomia, colpoperineoplastia anterior e posterior, hernioplastia epigástrica, hernioplastia inguinal bilateral, hernioplastia inguinal/crural (unilateral) e hernioplastia recidivante.

Para ter acesso ao Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados do programa. É preciso passar por uma consulta e a partir do diagnóstico médico, a cirurgia será agendada pelo hospital.

É possível acompanhar todo o processo pelo site ou pelo aplicativo Opera Sergipe, disponível nos sistemas IOS e Android. Após o cadastro concluído, o paciente será submetido ao procedimento em até 60 dias, a partir da data de inserção no cadastro do programa.

Foto: Flávia Pacheco