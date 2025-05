Operação fiscaliza possíveis adulterações em postos de combustíveis na região metropolitana de Aracaju

Teve inicio nesta segunda-feira (12), a segunda fase da ‘Operação Apostos’ na região metropolitana de Aracaju, com objetivo é apurar possíveis adulterações nos combustíveis comercializados em postos de combustíveis.

Durante a fiscalização, as equipes utilizam o espectrofotômetro, aparelho que permite identificar, de forma rápida e precisa, a composição do combustível, detectando possíveis adulterações sem a necessidade de envio de amostras ao laboratório.

As informações passadas pela promotora de Justiça e Defesa do Consumidor, Euza Missano, a operação busca garantir tanto a qualidade quanto a quantidade correta dos combustíveis ofertados aos consumidores. Ela destacou a importância do novo equipamento, adquirido por meio de reversão de multa aplicada em fiscalizações anteriores.

Participam da operação o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os Procons Estadual e Municipal e a Delegacia do Consumidor.

Foto: MP-SE