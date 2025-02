OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE QUATRO PESSOAS SUSPEITAS DE PARTICIPAÇÃO EM ROUBO DE MOTO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Delegacia Regional de Lagarto prenderam no final da tarde desta quarta-feira (26), quatro pessoas suspeitas de participação no roubo de uma motocicleta na região central do município.

As equipes do 7º BPM, em apoio à Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Regional, foram acionadas logo após o roubo de uma moto, ocorrido no Centro de Lagarto, e iniciaram as diligências com a finalidade de localizar os suspeitos.

A ação culminou na prisão de quatro pessoas: duas suspeitas pelo cometimento do crime, uma pela receptação do veículo e outra identificada como proprietária da motocicleta utilizada no crime. A motocicleta roubada também foi recuperada.

Os suspeitos e as motocicletas apreendidas foram encaminhados à delegacia para a formalização do flagrante.

Com informações da PM