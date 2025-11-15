Operação “Copo Limpo” inicia e não registra irregularidades nas bebidas

Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), participou nesta sexta-feira, 14, de mais uma etapa da Operação Copo Limpo, ação integrada que tem como foco a identificação e prevenção de casos de adulteração de bebidas alcoólicas durante o Pré-Caju. As equipes fiscalizaram o Camarote Aju e barracas do entorno, sem constatar até o momento qualquer irregularidade nos produtos avaliados.

A força-tarefa reúne oito instituições, incluindo Ministério Público de Sergipe (MPSE), Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Federal, PROCON Estadual, PROCON Municipal e Vigilâncias Sanitárias. A operação segue parâmetros da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon).

A promotora de Justiça Euza Missano destacou que os trabalhos começaram em setembro, logo após recomendações da Senacon. “Agilizamos todo o procedimento de fiscalização com o apoio de todos os órgãos envolvidos. A Polícia Federal trouxe equipamentos capazes de detectar, imediatamente, a presença de metanol. O objetivo é garantir segurança ao consumidor, protegendo seu bolso e, sobretudo, sua integridade física”, afirmou.

No campo da segurança alimentar, a gerente da Vigilância Sanitária, Andresa Messias, explicou que as equipes verificam as condições de armazenamento, temperatura e fornecimento de alimentos, bebidas e gelo. “É uma garantia ao folião, que pode e deve procurar a Vigilância Sanitária caso desconfie de alguma irregularidade”, alertou.

A Polícia Científica participa pela primeira vez de forma presencial no Pré-Caju. Segundo Vitor Barros, da Coordenação-Geral de Perícias (Cogerp), peritos químicos realizam análises físico-químicas das bebidas em busca de adulterações – especialmente metanol – enquanto especialistas em documentoscopia verificam a autenticidade de rótulos e embalagens. “O folião tem a garantia da procedência da bebida que está consumindo”, enfatizou.

Responsável pela coordenação das ações da Polícia Civil no âmbito da Decon, a delegada Georlize Teles avaliou positivamente os resultados desta primeira fase da operação. “Não encontramos nenhuma irregularidade nos camarotes, hotéis nem nas barracas fiscalizadas. É motivo de alegria ver o empenho de todos os órgãos no enfrentamento à adulteração e falsificação de bebidas. A perícia, inclusive, atua de forma inédita ao se antecipar ao fato, reforçando a segurança do evento”, destacou.

A coordenadora geral do Procon Aracaju, Rosineide Araújo, acompanhou as fiscalizações e também enalteceu o somatório de forças para oferecer segurança aos frequentadores da prévia. “O Procon participa desde o início dessas fiscalizações e sente-se orgulhoso de fazer parte da força-tarefa que visa proteger a integridade do consumidor”, explicou

As fiscalizações prosseguem durante todo o fim de semana, com foco preventivo e educativo. As instituições que integram a Operação Copo Limpo seguem orientando comerciantes e reforçando a responsabilidade legal em casos de venda de produtos adulterados.

Com informações da SSP