Operação Corujão garantirá ônibus na madrugada para o Arraiá do Povo na Orla da Atalaia, em Aracaju

Como o arraiá é do povo, o transporte precisa ser acessível. Por isso, mais uma vez será realizada a Operação Corujão, para garantir que os forrozeiros possam chegar ao maior festejo junino de Sergipe, na Orla da Atalaia.

A partir deste sábado, 1º, até o dia 31, 15 ônibus decorados com motivos juninos farão o trajeto entre os bairros da zona sul e zona norte da capital, e atenderá também os passageiros da Grande Aracaju, com ônibus que circularão até alguns bairros de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.

O esquema especial foi elaborado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), e contará com cinco linhas circulando na madrugada, de terça-feira a domingo, com horário expandido na sexta e no sábado, quando os shows terminam mais tarde.

O Setransp informa que os terminais de integração funcionarão no horário regular, até as 23h30. As linhas do Corujão circularão entre 23h40 até 1h, de terça, quarta, quinta e aos domingos; e das 23h40 às 3h, às sextas e sábados, tanto para levar passageiros até o Arraiá do Povo quanto para que os forrozeiros possam retornar para suas residências.

A presidente do Setransp, Raíssa Cruz, destaca que os horários divulgados para as linhas se referem à chegada no Arraiá do Povo. “Assim, os passageiros podem se planejar para curtir a festa sabendo que horas os ônibus passarão pelos pontos na Orla da Atalaia”, complementa.

No Arraiá do Povo, durante os 60 dias da programação, haverá a distribuição e recarga do cartão Mais Aracaju e Mais Aracaju Turista.

Confira as linhas, dias e horários de funcionamento da Operação Corujão:

Terça, quarta, quinta e domingo:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria –

23h/ 0h/ 01h

Mosqueiro e Aruana –

23h10/ 0h10/ 01h10

Eduardo Gomes e Tijuquinha, via Tancredo Neves –

23h20/ 0h20/ 01h20

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III, via Santos Dumont e Lamarão –

23h30/ 0h30/ 01h30

Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco, via Beira Mar e Porto Dantas –

23h40/ 0h40/ 01h40

Sexta e sábado

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria –

23h/ 0h/ 01h/ 2h/ 2h55

Mosqueiro e Aruana –

23h10/ 0h10/ 01h10/ 2h10/ 3h

Eduardo Gomes e Tijuquinha, via Tancredo Neves –

23h20/ 0h20/ 01h20/ 2h20/ 3h05

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III, via Santos Dumont e Lamarão

23h30/ 0h30/ 01h30/ 2h30/ 3h10

Marcos Freire II/ Piabeta e Albano Franco, via Beira Mar e Porto Dantas –

23h40/ 0h40/ 01h40/ 2h40/ 3h15

Foto: Igor Matias