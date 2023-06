Operação Corujão ofertará ônibus em horários alternativos na região da Orla da Atalaia

Durante os dias do Arraiá do Povo, evento junino realizado pelo Governo do Estado, na Orla da Atalaia, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), disponibilizará à população ônibus do transporte coletivo em horários alternativos, na madrugada, para garantir o deslocamento de quem vai aproveitar a festa.

A ‘Operação Corujão’ será realizada às terças, quartas e quintas-feiras e aos domingos, de 23h a 1h40, e às sextas-feiras e aos sábados os ônibus com as linhas especiais circularão das 23h às 3h15. Os veículos passarão pela avenida Santos Dumont, com destino a várias regiões da cidade, circulando pelos principais corredores dos bairros.

As denominações das linhas especiais estarão visíveis nos letreiros dos veículos. São elas: Augusto Franco/Unit Farolândia/Orlando Dantas e Santa Maria; Mosqueiro e Aruana; Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves; Conjunto João Alves/Fernando Collor/Marcos Freire III/via Santos Dumont e Lamarão; e Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via Beira Mar e Porto Dantas.

De acordo com o superintendente da SMTT, Renato Telles, o objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas que vão à festa. “Tendo em vista o volume de pessoas que vão ao festejo, incluindo turistas, estaremos disponibilizando ônibus na madrugada para facilitar o ir e vir de quem vai aproveitar o evento. Organizamos uma operação alternativa e haverá ônibus, por exemplo, até às 3h15”, destaca.

Foto Ascom SMTT