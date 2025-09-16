Operação “Preço Justo, Carro-Pipa” é realizada pelo Procon Aracaju

Em virtude do desabastecimento de água registrado na capital, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou, nesta segunda-feira, 15, a operação “Preço Justo, Carro-Pipa”, com o objetivo de fiscalizar empresas que atuam no fornecimento de água por caminhões-pipa.

A ação contemplou seis estabelecimentos localizados nos bairros Santa Maria, Inácio Barbosa e Santos Dumont. Durante as visitas, a equipe de fiscalização deixou relatórios com solicitação de apresentação de documentos, que deverão ser entregues no prazo de 24 horas para análise pelo setor jurídico do órgão.

Segundo informações prestadas por alguns fornecedores, os preços praticados variam de acordo com a quantidade de litros de água e o local de entrega, permanecendo, em média, entre R$ 500 e R$ 600 — valores que, conforme os comerciantes, vêm sendo aplicados há algum tempo.

A coordenadora-geral do Procon Aracaju, Roseneide Araújo, ressaltou o compromisso do órgão em proteger os direitos dos consumidores diante do cenário atual:

“Em virtude do desabastecimento de água em nossa cidade, o Procon Aracaju reafirma seu compromisso em proteger os direitos dos consumidores. Estamos trabalhando para garantir que os preços dos caminhões-pipa sejam aplicados de forma justa e transparente. A prefeita Emília Corrêa também tem demonstrado preocupação com o bem-estar dos aracajuanos afetados por essa situação, e compartilhamos desse compromisso. Reforçamos nosso canal de atendimento direto, o 151, que está à disposição para esclarecer dúvidas e garantir a proteção dos direitos dos consumidores. Nossa equipe está preparada para atender e defender os interesses da população. Estamos comprometidos em garantir que os consumidores sejam tratados com respeito e transparência”, destacou a coordenadora-geral do Procon Aracaju.

O Procon Aracaju seguirá acompanhando o mercado de fornecimento de água por caminhões-pipa, adotando medidas necessárias para assegurar a transparência e a regularidade dos preços, preservando os direitos dos consumidores aracajuanos.

Foto: ASCOM/SEMDEC