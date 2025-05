Operação São João  garantirá linhas extras de ônibus no Arraiá do Povo

Pelo terceiro ano seguido, a Operação São João com Mobilidade – Linhas especiais e Corujões será realizada no Arraiá do Povo 2025. O objetivo da iniciativa é fornecer linhas extras de ônibus, facilitando o transporte da população aos shows do Arraiá e à Vila do Forró, ambos na Orla da Atalaia, ajudando especialmente aqueles que moram em localidades mais distantes. A operação se dá em uma parceria do Governo do Estado com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

A partir do primeiro dia de eventos, na sexta-feira, 30, serão disponibilizados ônibus transitando entre bairros das zonas Sul e Norte de Aracaju. Eles também irão circular por alguns bairros de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, na região metropolitana da capital. Serão cinco linhas circulando na madrugada de terça a domingo, com horários estendidos aos finais de semana. Os veículos estarão decorados com a temática junina, ajudando a divulgar o evento e reforçando a importância da cultura nordestina

As linhas especiais partem da Vila do Forró e funcionarão entre 23h20 e 1h40 de terça a quinta, sempre com dois horários; e das 23h20 às 3h40 de sexta a domingo, com cinco horários cada. Além disso, os ônibus Corujão funcionarão todos os dias, com linhas variadas, entre 0h e 3h30, sempre partindo da Passarela do Caranguejo. Assim como no ano passado, os terminais de integração estarão funcionando no horário convencional, até as 23h30.

Além disso, durante os 60 dias da programação no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, estará disponível um espaço para recarga do cartão Mais Aracaju e entrega do cartão Mais Aracaju Turista. Por meio deste cartão pré-pago, o turista poderá recarregá-lo para usar em qualquer linha, sem validade. O cartão também vem com fotos de pontos turísticos dela capital, Aracaju, servindo também como lembrança para quem visita o ‘País do Forró’.

“São três grandes ações desse trabalho de mobilidade: garantir transporte até a madrugada, pegando pessoas em suas regiões e levando de volta aos bairros quando o evento é finalizado; os ônibus temáticos, divulgando esse período com uma simbologia expressiva culturalmente, reforçando nossa cultura nordestina; e o espaço para o cartão Mais Aracaju, com o turista podendo recarregar o seu cartão impresso com pontos turísticos da capital. A partir destas ações, oferecemos acessibilidade, conforto e cultura a quem quer aproveitar o Arraiá do Povo”, ressalta a presidente do Setransp, Raíssa Cruz.

Confira as linhas, dias e horários da Operação Corujão:

Vila do Forró

Operação Corujão – Todos os Dias

Corujão 1001 – Atalaia / Centro / Eduardo Gomes

0h30

1h30

2h30

3h30

Corujão 1002 – Atalaia / Centro / Fernando Collor

0h

2h

Corujão 1003 – Atalaia / Centro / Bugio

0h50

2h05

3h20

Linhas especiais São João com Mobilidade

1. Augusto Franco/ Unit / Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria

Terça a quinta-feira

23h30

1h30

Sexta a domingo

23h30

0h30

1h30

2h30

3h30

2. Mosqueiro e Aruana

Terça a quinta-feira

23h30

1h30

Sexta a domingo

23h30

0h30

1h30

2h30

3h30

3. Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves;

Terça a quinta-feira

23h20

1h20

Sexta a domingo

23h20

00h20

1h20

2h20

3h20

4. Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão

Terça a quinta-feira

23h40

1h40

Sexta a domingo

23h40

0h40

1h40

2h40

3h40

5. Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via Beira Mar e Porto Dantas

Terça a quinta-feira

23h40

1h40

Sexta a domingo

23h40

0h40

1h40

2h30

3h30