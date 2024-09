Ordem DeMolay de Sergipe oferece mentoria gratuita para o ENEM

Em uma iniciativa filantrópica voltada para a educação, jovens da Ordem DeMolay de Sergipe, em parceria com a Direction Vestibulares, promoverão uma mentoria para o ENEM. O evento, intitulado “Prepara ENEM Del Rey”, acontecerá no próximo dia 28 de setembro, das 7h30 às 10h30, no Centro de Excelência Santos Dumont, em Aracaju, sem nenhum custo para os participantes.

A ação nasceu do compromisso dos jovens DeMolays com a comunidade. Erasmo, estudante de Direito e atual Mestre Conselheiro do Capítulo Sergipe Del Rey, explica: “Como DeMolays, temos o dever de realizar ações filantrópicas. Percebemos que muitos jovens não têm condições de pagar por cursos preparatórios para o ENEM, então decidimos oferecer gratuitamente nossos conhecimentos para ajudá-los.”

Para fortalecer esta iniciativa sem custos, os DeMolays estabeleceram uma parceria com a Direction Vestibulares. Juntos, abordarão desde estratégias de estudo até técnicas para controle emocional. “Nosso objetivo vai além de transmitir conteúdo sem cobrar nada. Queremos que os participantes saiam confiantes, sentindo-se preparados para enfrentar o exame”, ressalta Erasmo.

A mentoria abrangerá tópicos essenciais, incluindo estratégias de revisão, planejamento de estudos, gerenciamento de ansiedade e técnicas de redação. O programa foi cuidadosamente elaborado para maximizar o desempenho dos estudantes no dia da prova.

As vagas para esta oportunidade, e as inscrições estão em andamento. Os interessados podem garantir sua participação através do link disponível nas redes sociais do evento. Erasmo enfatiza: “Estamos comprometidos em apoiar esses jovens. Acreditamos que, unidos, podemos alcançar resultados significativos”.

A Ordem DeMolay e a Direction Vestibulares convidam a imprensa e o público em geral a conhecerem mais sobre esta iniciativa voluntária que combina filantropia e educação.

Serviço:

Evento: Prepara ENEM Del Rey

Data: 28 de setembro de 2024

Horário: 7h30 às 10h30

Local: Centro de Excelência Santos Dumont, Aracaju

Inscrições: Gratuitas, disponíveis nas redes sociais do evento

Sobre a Ordem DeMolay:

Organização dedicada à formação de jovens líderes, promovendo o desenvolvimento de caráter, cidadania e habilidades sociais.

Sobre a Direction Vestibulares:

Instituição educacional especializada na preparação para vestibulares e ENEM, reconhecida por sua metodologia eficaz de ensino.

For Friends Assessoria

Por Marcelo Carvalho