Organização financeira para o carnaval; Especialista dá dicas para foliões

O carnaval é a maior celebração festiva do Brasil. São dias intensos de festas, blocos, camarotes e curtição, mas, para aproveitar bem, é necessária uma organização financeira. É possível aproveitar a folia sem exageros, desde que haja um planejamento.

Ele deve começar antes das festas, com a definição de um orçamento realista e compatível com a renda disponível. É fundamental estabelecer um limite máximo de gastos e distribuir os valores entre alimentação, transporte e consumo durante os eventos. A professora do curso de Administração da UNINASSAU Aracaju, Fabíola Andrade, dá dicas de como aproveitar o carnaval sem exageros e evitando prejuízos.

“O princípio básico é gastar menos do que se recebe, evitando comprometer o orçamento dos meses seguintes. Além disso, é essencial ter cuidado com o uso do cartão de crédito, evitando parcelamentos capazes de gerar endividamento e comprometer a organização financeira a longo prazo”, explica Fabíola.

A professora ainda recomenda fazer refeições antes de sair de casa para reduzir os gastos com alimentação. Além disso, é essencial pesquisar preços com antecedência para evitar compras impulsivas em locais com valores elevados. Comparar opções e optar por estabelecimentos mais acessíveis também fazem a diferença. No transporte, Fabíola explica que a economia pode vir por meio do uso do transporte público, compartilhamento de corridas por aplicativos ou organização de caronas entre amigos.

Se os gastos ultrapassarem o previsto, é essencial revisar o orçamento e readequar despesas nos meses seguintes. “Priorizar pagamentos essenciais, reduzir custos não obrigatórios e evitar novas compras parceladas são medidas fundamentais para recuperar o equilíbrio financeiro. Caso haja comprometimento excessivo da renda, pode ser necessário renegociar dívidas e buscar alternativas para minimizar os impactos. A disciplina no controle das finanças é determinante para reverter excessos e retomar a estabilidade”, finaliza.

Texto e foto assessoria