Organizadores do Carnaval do Carro Quebrado agradecem o apoio e colaboração de todos

O Carnaval Cultural do Carro Quebrado fez bonito e com muito brilho e alegria, nesses dois dias de pura folia! A magia do frevo tomou conta das ruas, a energia contagiante dos foliões fez o coração vibrar e a alegria se espalhou como confete ao vento.

Queremos agradecer imensamente a cada folião que vestiu a fantasia da felicidade e veio participar dessa festa inesquecível.

Aos nossos patrocinadores, que acreditaram no potencial do Carro Quebrado e deram suporte para que a folia chegasse com toda força; aos órgãos públicos, que garantiram estrutura, segurança e suporte para a realização desse grande encontro; e, claro, a toda a Confraria do Carro Quebrado, que colocou a mão na massa, caprichou nos detalhes e transformou cada momento em uma verdadeira celebração da nossa cultura.

É essa união de esforços que faz o Carro Quebrado continuar sua tradição de espalhar sorrisos, frevo e alegria pelas ruas de Aracaju. Então, nosso muito obrigado a cada um de vocês, que fizeram desse encontro mais um capítulo extraordinário na história da folia sergipana.

E que venha o próximo ano, com mais confete, serpentina e a certeza de que, quando a gente une forças, a festa brilha ainda mais!

Da assessoria