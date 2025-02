ÓRGÃOS ALINHAM ESTRATÉGIAS PARA ORDENAR ESPAÇOS PÚBLICOS OCUPADOS POR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Na manhã desta quarta-feira, 13, representantes de órgãos municipais estiveram reunidos no sentido de alinhar as medidas necessárias para as ações que envolvem o ordenamento e conservação dos espaços públicos da capital ocupados por pessoas em situação de rua.

Durante o encontro, o diretor de Operações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Elder Muniz, explicou a importância do trabalho intersetorial, principalmente para que as atividades de limpeza sejam mais efetivas em alguns pontos críticos da cidade mapeados anteriormente.

“Antes da execução dos nossos serviços operacionais, é necessário esse direcionamento para que ações fragmentadas acabem não tendo êxito. Por isso, solicitamos essa reunião com os órgãos competentes para definir a intervenção da Emsurb dentro dos parâmetros legais e sem a violação dos direitos desses cidadãos que atualmente ocupam praças, orlas e outros espaços de convivência situados em bairros como Coroa do Meio, Atalaia e região central de Aracaju”, pontuou o diretor.

Para a secretária da Família e Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares, o encontro foi positivo no tocante ao fortalecimento do cuidado da Prefeitura de Aracaju com a população em situação de rua. “A reunião foi muito importante, pois o objetivo da gestão da prefeita Emília Corrêa é essa união entre as secretarias para minimizar essa problemática que atinge os grandes centros urbanos. Então, é necessário esse trabalho conjunto que envolve também políticas de assistência social aos aracajuanos em situação de vulnerabilidade”, enfatizou a secretária.

“Recebemos muitas demandas da população. Por isso, nesta reunião traçamos estratégias para as operações, e cada órgão vai atuar no seu âmbito. A Defesa Social, por meio da Guarda Municipal, atuará na parte da segurança, tanto das equipes envolvidas quanto dessas pessoas que estão em situação de rua. Tudo foi estabelecido para que a Prefeitura possa fazer o seu papel da melhor forma possível”, informou a representante da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Sandriele Santos de Souza.

AAN – Foto: Ascom Emsurb