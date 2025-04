ÓRGÃOS TÊM FUNCIONAMENTO ALTERADO NA SEMANA SANTA E TIRADENTES POR CONTA DO PONTO FACULTATIVO

O Governo do Estado de Sergipe informa a alteração no funcionamento dos órgãos estaduais nesta quinta-feira, 17, devido ao ponto facultativo da Semana Santa para órgãos da administração pública, seguidos pelos feriados nacionais da sexta-feira, 18, Paixão de Cristo, e da segunda-feira, 21, Dia de Tiradentes.

A determinação segue o Decreto nº 920, de 6 de janeiro de 2025. Com a medida, alguns serviços e órgãos da administração estadual funcionarão com horário alterado, com exceção das atividades consideradas essenciais ou de urgência, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e congêneres.

Ceasa

Na quinta-feira, 17, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) terá atendimento regular, funcionando das 3h da manhã às 17h. Na sexta-feira, 18, a Ceasa Aracaju não abrirá ao público. O funcionamento será regular no sábado, 19. Já no feriado do Dia de Tiradentes, 21, a Central de Abastecimento vai funcionar em horário reduzido, das 3h às 13h.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Banco de Leite Humano Marly Sarney e Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), não funcionarão nos dias 17, 18 e 21.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) estará aberto na quinta-feira, 17, das 7h às 11h. Não haverá expediente na Sexta-feira Santa, 18, e no Dia de Tiradentes, 21. Já no sábado, 19, o Centro de Hemoterapia funcionará das 7h às 11h. A partir da terça-feira, 22, o funcionamento retorna à regularidade, das 7h30 às 17hs.

Os hospitais, maternidade e o Samu 192 Sergipe funcionam normalmente.

Ipesaúde

Na Semana Santa e feriado de Tiradentes, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá o funcionamento alterado. As unidades da instituição não irão funcionar na quinta-feira, 17, na sexta-feira, 18, e na segunda-feira, 21, com exceção dos serviços de urgência:

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA

Horário: 24 horas

Endereço: Av. Desembargador Maynard, S/N, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica

Horário: 7h às 19h

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Horário: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Av. Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Urgência Ortopédica

Horário: 24 horas

Local: Hospital Renascença – Av. Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

As atividades das unidades do Ipesaúde em Aracaju e no interior de Sergipe (Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Propriá e Simão Dias) retornarão normalmente no dia 22 de abril.

Ceac

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), as unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) da capital e do interior estarão fechadas na quinta-feira, 17, sexta-feira, 18, e segunda-feira, 21.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no ponto facultativo e feriados.

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não realiza atendimentos na quinta-feira, 17, na Sexta-feira da Paixão, 18, e segunda-feira, 21. O serviço restabelecerá o horário normal de atendimento na terça, 22, com atendimento das 7h às 17h30.

Banese

Até a quinta-feira, 17 de abril, as agências do Banese operarão normalmente. Contudo, não haverá atendimento presencial nas agências nos dias 18 e 21 de abril. O atendimento será retomado na terça-feira, dia 22.

Foto: Thiago Santos