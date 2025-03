Órgãos estaduais alteram funcionamento na capital no feriado de 17 de março

Na próxima segunda-feira, 17 de março, aniversário de 170 anos da capital Aracaju, o Governo do Estado altera o horário de funcionamento de alguns órgãos da esfera administrativa. As atividades consideradas essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e afins, manterão horário normal de funcionamento.

Ceasa

Na segunda-feira, 17, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) terá atendimento ao público das 3h às 13h.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o horário dos equipamentos da pasta de 15 a 17 de março.

Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose)

15/03 (sábado) – 7h às 11h

16/03 (domingo) – fechado

17/03 (segunda-feira) – feriado – fechado

Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case)

17/03 (segunda-feira) – feriado – fechado

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism)

17/03 (segunda-feira) feriado – fechado

Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi)

17/03 (segunda-feira) – feriado – fechado

Os serviços essenciais irão funcionar normalmente (hospitais e Samu 192 Sergipe)

Ipesaúde

O Ipesaúde terá o funcionamento alterado durante o feriado de aniversário de Aracaju. As unidades da autarquia em Aracaju permanecerão fechadas nesse dia, mas as do interior e do estado não sofrerão alteração. No entanto, os serviços de urgência funcionarão normalmente nos seguintes locais:

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h) – Av. Desembargador Maynard, S/N, bairro Cirurgia

Urgência Odontológica (das 7h às 19h) – Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica (24h) – Endereço: Hospital Renascença – Rua Cel. Stanley da Silveira, bairro São José

Urgência Ortopédica (24h) – Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, 1490, bairro Salgado Filho

Os beneficiários que necessitarem de atendimento emergencial devem se dirigir a um dos locais indicados. O funcionamento normal das unidades retornará na terça-feira, 18.

Ceac

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), as quatro unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) na capital estarão fechadas no dia 17. As unidades do interior funcionam normalmente.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no feriado da Proclamação da República.

Detran/SE

A sede Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não realiza atendimentos na segunda-feira, 17. O serviço restabelecerá o horário normal de atendimento na terça, 18, com atendimento das 7h às 17h30.

Banese

Não haverá atendimento presencial nas agências do Banese da capital no dia 17 de março. O atendimento será retomado na terça-feira, 18. Os horários para pagamento e compensação de boletos e outras transações nos canais de autoatendimento do banco seguem os mesmos durante o feriado.

Foto: Erick O’Hara