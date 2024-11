Órgãos públicos farão vistoria para realização do Pré-Caju na Orla

Nesta quarta-feira, 6 de novembro, às 08h, os órgãos públicos ligados a Prefeitura Municipal de Aracaju e ao Governo do Estado de Sergipe farão uma vistoria em toda extensão da Orla de Atalaia (Av. Santos Dumont), na área que acontecerá o Pré-Caju 2024. O ponto de partida será no estacionamento principal da Passarela do Caranguejo, de onde seguirá até o pórtico de encerramento da festa, nas imediações do Farol da Coroa do Meio.

O Pré-Caju acontecerá de 8 a 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE), com o desfile de blocos de trios e shows no Camarote Aju, localizado na área do espaço de eventos Sobre as Ondas.

Texto e foto Osanilde Oliveira