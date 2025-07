Origem Patacho inaugura hotel de luxo para adultos em Alagoas

Por Hugo Julião*

O Origem Patacho Design Hotel já está marcado para estrear em outubro de 2025, trazendo ao litoral de Porto de Pedras, em Alagoas, um novo conceito de hospedagem de luxo para adultos.

Exclusividade em dose reduzida

O empreendimento foi erguido em um terreno de 4.800 m² (2.500 m² de construção), com apenas dez cabanas privativas, planejadas para acomodar até 20 hóspedes simultaneamente. Cada cabana conta com piscina aquecida com hidromassagem, varanda espaçosa e design sensorial que une o estilo do Sul e do Nordeste brasileiro.

Dois estilos de cabanas

Cabana Mar: suíte de 90 m² com vista panorâmica para o mar, varanda frente à praia e banheira vitoriana.

Cabana Vila: acomodação de 70 m² totalmente imersa na vegetação nativa, ideal para quem busca privacidade total.

Arquitetura, arte e autenticidade

O projeto arquitetônico é assinado pelos estilistas Juliana Pippi e Rodrigo Fagá, numa parceria inédita. Eles trouxeram uma atmosfera afetiva, com curadoria de obras de arte, texturas naturais, ladrilhos personalizados, mobiliário autoral e iluminação suave, refletindo a cultura brasileira.

Estada sem pressa e personalizada

A filosofia do hotel é a “estada sem pressa”: o café da manhã pode ser servido a qualquer hora do dia, conforme o ritmo do hóspede. O atendimento será 100% personalizado, com opções que incluem spa privativo, passeios de jangada, caminhadas, imersão em piscinas naturais e piqueniques.

Gastronomia sensorial

O Restaurante Origem, liderado pelos chefs Wellington Olímpio e Milena Suassuna (consultoria Saber Cuidar), propõe uma culinária que celebra ingredientes locais com técnicas internacionais. O espaço inclui um rooftop, bar intimista e deck com acesso à piscina e à praia.

Sustentabilidade e impacto local

Com investimento da ordem de R$ 15 milhões, o projeto também foca em sustentabilidade, execução consciente da construção, valorização da cultura local e geração de empregos – prevê cerca de 30 vagas diretas e 60 indiretas. A Praia do Patacho, já reconhecida por suas águas cristalinas e pelo selo Bandeira Azul, oferece o palco perfeito para o conceito de integração ambiental.

Adults Only e público-alvo

Totalmente Adults Only, o Origem Patacho mira casais, viajantes em busca de silêncio e descanso e público premium interessado em experiências exclusivas de bem-estar. A fundadora Andreia Belaus comenta que “Pensamos em um público que quer descansar, ler um livro, ficar à beira da piscina sem serem incomodados”.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE