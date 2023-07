Orla Pôr do Sol é opção de lazer para aproveitar terra, mar e rio

No ritmo agitado do dia a dia, desacelerar é recomendado. Enquanto o tempo corre e as pessoas se deixam levar pelo movimento urbano, no bairro Mosqueiro, localizado na antiga Zona de Expansão de Aracaju, há um lugar ideal para aproveitar momentos de lazer com tranquilidade: a Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, um dos cartões-postais da cidade, local convidativo para passeios, sobretudo nos fins de tarde.

Localizada a 17 km de distância da Atalaia, a Orla Pôr do Sol encanta não só pela sua estrutura bem preservada, mas pela organização do espaço público e, claro, pelas belezas naturais. O local conta com píer de madeira e um estruturado turismo náutico na região, que é propícia à prática esportiva, como o stand up paddle. Inaugurada em 2010, a Orla Pôr do Sol foi completamente revitalizada em 2019.

Uma das três orlas da capital sergipana, a do Mosqueiro faz jus ao nome. O pôr do sol, visto de ponta a ponta do local, é uma das obras de arte naturais que mais encantam turistas e aracajuanos que a visitam. Mas os atrativos do lugar não se resumem à contemplação dos fins de tarde.

Na Orla Pôr do Sol, a natureza é privilegiada. Ao leste, o oceano Atlântico, a oeste, o rio Vaza Barris com águas limpas e manguezais preservados. É nesse cenário que o visitante pode contemplar o encontro do rio com o mar.

Com a maré baixa, o visitante pode aproveitar para conhecer as ilhas que surgem, num passeio tranquilo de catamarã ou mesmo de lancha. Na Croa do Goré, a mais famosa das ilhas, ancora um restaurante flutuante que permite ao visitante saborear delícias gastronômicas da região à base de frutos do mar.

Distante cerca de 20 minutos da Croa, indo de catamarã, a Ilha dos Namorados é, de fato, apaixonante. É neste lugar que se forma um banco de areia que separa o rio Vaza Barris do Oceano Atlântico, formando entre eles pequenas piscinas naturais ideais para relaxar.

No retorno à orla, os turistas e aracajuanos ainda podem aproveitar mais um pouco da regionalidade. Os apreciadores da culinária local ficarão satisfeitos com os pratos servidos nos quiosques localizados no espaço, que geralmente oferecem som ao vivo e servem deliciosas iguarias nordestinas.

Texto e imagem secom Aracaju