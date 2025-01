Orquestra Jovem de sergipe abrirá novas vagas na próxima terça

A partir da próxima terça-feira, dia 04, o projeto Orquestra Jovem de Sergipe abrirá inscrições para 60 novas vagas em diferentes naipes. Crianças e adolescentes, de 07 aos 18 anos, podem participar do processo seletivo. As inscrições estarão abertas do dia 04 ao dia 07 de fevereiro e devem ser realizadas na sede do projeto, localizado na rua A2, nº 69, no loteamento Luciana, no bairro Santa Maria, pela manhã, das 08h às 11h30, ou pela tarde, das 14h às 17h30.

Entre os naipes disponíveis estão: Musicalização Infantil (07 a 09 anos), Canto Coral (10 a 16 anos), Percussão (10 a 15 anos), Viola (11 a 14 anos), Violoncelo (09 a 14 anos), Contrabaixo (12 a 18 anos), Flauta Transversal (10 a 15 anos), Clarinete (10 a 15 anos), Oboé (10 a 16 anos), Fagote (14 a 18 anos), Sax Alto (12 a 16 anos) e Sax Tenor (12 a 18 anos).

Para participar do processo seletivo os candidatos menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis. Para todos os candidatos e candidatas é necessário os seguintes documentos no momento da inscrição: cópia do RG e CPF do candidato e do responsável, cópia de Comprovante de Residência atualizado, Declaração de Matrícula em instituição de ensino e Boletim de 2024. É obrigatório estar matricula em uma instituição de ensino, pública ou privada, e não é necessário conhecimento musical prévio.

Orquestra Jovem de Sergipe

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, com o patrocínio das empresas Energisa e Santander, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, do Banese Card e da CV CRM, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Prefeitura Municipal de Aracaju, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Digital Fiber.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a 260 crianças e adolescentes, de 07 a 18 anos, dos bairros Santa Maria e 17 de março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica e abrindo portas para a profissionalização.

Texto e foto Manuella Miranda