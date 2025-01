Orquestra Jovem do Sesc envia adolescentes para o Festival Internacional Sesc de Música

Oito adolescentes que fazem parte da Orquestra Jovem do Sesc foram selecionados para participar da 13ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, que acontecerá de 20 a 31 de janeiro em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Antes de embarcarem na jornada de duas semanas de aprendizado intensivo, eles participaram de uma reunião com os pais e a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias. No encontro realizado na Galeria de Arte Sesc, a diretora ressaltou a importância de os jovens seguirem em busca dos sonhos e tranquilizou os responsáveis sobre a jornada rumo a um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina. Ela destacou, ainda, o empenho de toda a equipe do Sesc em proporcionar essa experiência.

Na ocasião, os alunos também receberam um kit viagem com a programação do festival e instruções quanto ao transporte, documentação, hospedagem, alimentação, acomodação e capacitações.

Veterano no festival, o professor de música do Sesc, Glaedson Andrade, já participou de outras edições como aluno do Sesc e, agora, compartilha com os adolescentes os ensinamentos resultantes da experiência.

Os projetos desenvolvidos pelo regional têm apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

Por Marina Fontenele – foto assessoria