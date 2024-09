Orquestra Sinfônica da Força Aérea abre seleção com 38 vagas

A Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (FAB) abriu um processo seletivo de músicos profissionais de nível médio para o ano de 2025 com 38 vagas.

Estão disponíveis vagas para as subespecialidades de Oboé, Fagote, Caixa Clara-Bateria-Bombo-Pratos, Tímpanos, Harpa, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo Acústico e Tenor (voz), para a composição da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB).

A seleção irá ocorrer em nível nacional e os aprovados serão lotados na Capital Federal, Brasília (DF).

Detalhes do Processo Seletivo

As inscrições para o processo seletivo começaram no dia 11 de setembro e seguem até o dia 27, sendo realizadas exclusivamente de forma eletrônica, pelo site oficial da FAB.

Os candidatos deverão enviar os documentos necessários dentro do prazo estipulado, seguindo todas as orientações detalhadas no edital.

Após a inscrição, as etapas presenciais irão transcorrer na sede do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal (SEREP) escolhido pelo voluntário.

Essas etapas incluem avaliações práticas e teóricas conduzidas por uma banca especializada, composta por músicos e professores experientes.

Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB)

A Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB) é a principal organização musical do Comando da Aeronáutica e tem a missão de realizar apresentações que difundem a imagem institucional da Força Aérea Brasileira (FAB) tanto no Brasil quanto no exterior.

Em seus três anos de existência, a OSFAB atingiu grande sucesso, fortalecendo laços com a comunidade, associando a imagem da FAB ao trabalho em equipe, reforçando valores cívicos, despertando interesse em civis para ingressar na FAB, e contribuindo para o enriquecimento cultural do país.

Atualmente composta por 67 músicos militares, a OSFAB é pioneira entre os grupos orquestrais das Forças Armadas do Brasil. Além disso, a música é uma forma de comunicação entendida no âmbito universal, característica compreendida como fundamental pelo Comando da Aeronáutica.

Foto: Reprodução FAB