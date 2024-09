ORQUESTRA SINFÔNICA DE SERGIPE ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CLARINETISTA E VIOLINISTA

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE), realização do Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), está com processo seletivo aberto para contratação de novos músicos. As vagas disponíveis são para clarinetista chefe de naipe e violinista tutti. Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 19 de setembro, exclusivamente via preenchimento de formulário Google Forms, disponível na bio do perfil da Orquestra no Instagram (@orquestra.sergipe).

As avaliações serão realizadas em duas etapas. A primeira consiste em audições presenciais, nas quais os candidatos deverão executar o repertório exigido em cada formulário. A segunda etapa compreende a análise do currículo dos artistas, levando em consideração sua formação e experiência profissional. Os inscritos serão avaliados por uma comissão técnica composta pela Chefe de Administração da ORSSE, pelo Diretor Artístico da ORSSE, pela Spalla (primeiro violino) da ORSSE e pelos chefes de naipe dos instrumentos correspondentes às vagas em aberto.

Para o regente e diretor artístico da ORSSE, Guilherme Mannis, essa é uma oportunidade de colaborar com um dos mais importantes grupos orquestrais do Nordeste. “Nossa Orquestra tem feito um intenso trabalho de performance e difusão da música sinfônica no Estado de Sergipe, na capital e em cidades do interior. Estes novos músicos darão novo ânimo à nossa atividade artística”, afirmou.

Caso os interessados tenham dúvidas ou necessitem de mais informações sobre o processo seletivo, podem entrar em contato com a equipe da ORSSE por meio do e-mail orsse@funcap.se.gov.br.

Orquestra Sinfônica de Sergipe

Mantendo seu compromisso de produzir música com excelência à população sergipana, a Orsse realiza regularmente uma programação intensa de concertos com temporadas anuais, organizadas em séries de perfis distintos, em concertos realizados em sua sede, o Teatro Tobias Barreto, e em outras localidades do Estado.

As diferentes séries permitem que o público tenha acesso a repertórios que transitem pela música sinfônica, repertórios camerísticos, obras de diferentes épocas e estilos e, também, concertos didáticos, que visam aproximar o público infanto-juvenil da música sinfônica.

Foto: Ascom Funcap