Orquestra Sinfônica de Sergipe abre processo seletivo para músicos profissionais

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), unidade cultural vinculada à Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e um dos mais importantes grupos orquestrais da região Nordeste, segue expandindo seu corpo artístico. A instituição abriu processo seletivo para a contratação de dois músicos profissionais, sendo um percussionista chefe de naipe e um trompista tutti. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, 28.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, os interessados devem se inscrever por meio dos formulários disponíveis no site da Funcap, onde também constam informações detalhadas dos cargos, incluindo valores de remuneração e repertório exigido.

A segunda etapa consiste na avaliação presencial dos candidatos, que serão submetidos à execução do repertório indicado no formulário, além da análise curricular. A seleção para trompista tutti será realizada no dia 1º de abril de 2025, a partir das 9h, enquanto a avaliação para percussionista chefe de naipe ocorrerá no dia 2 de abril de 2025, também a partir das 9h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

“Os músicos comporão o quadro de profissionais da Orsse em suas temporadas regulares de concertos, que abrangem apresentações em Aracaju e outras cidades do Estado. Vale lembrar que nossa Orquestra completa 40 anos em 2025, e esses músicos nos ajudarão a crescer e difundir nosso trabalho junto à população”, explicou o diretor artístico e maestro da Orsse, Guilherme Mannis.

Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser encaminhadas para o e-mail orsse@funcap.se.gov.br. Por meio deste mesmo contato, podem ser requisitadas as partituras da audição ao arquivo da Orsse.

Foto: Ascom Funcap