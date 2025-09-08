Orquestra Sinfônica de Sergipe apresenta concerto ‘K-Symphony’ nesta quarta

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) apresenta nesta quarta-feira, 10, às 20h, o concerto ‘K-Symphony’, em única apresentação no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, sob a regência do maestro titular Guilherme Mannis. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O programa é totalmente dedicado à música coreana em versões sinfônicas. A Orsse executará arranjos de sucessos do K-pop e de trilhas de doramas, como ‘Gangnam Style’, de Psy, ‘Dynamite’, do grupo BTS, e ‘APT.’, de Bruno Mars e ROSÉ, além de músicas da animação ‘K-pop Demon Hunters’. A performance contará ainda com projeções em telão de videoclipes e trechos de séries, oferecendo ao público uma experiência imersiva na cultura musical coreana.

Idealizador do projeto, o contrabaixista Jair Maciel destacou a proposta inovadora. “É uma alegria saber que atendemos às expectativas de diferentes públicos. A Orsse parece uma fábrica de sonhos nesses momentos, trazendo para a vida das pessoas performances surpreendentes, criativas e inesquecíveis”, afirmou.

Já a musicista Victoria Carolinne, também envolvida no concerto, reforça a apresentação. “A idealização desse concerto é incrível. Ele reúne arranjos inspirados em grupos como BTS, BLACKPINK e Stray Kids, além de trilhas marcantes de produções como Goblin e Pousando no Amor. Mais do que um concerto, será uma imersão no universo da cultura musical coreana, capaz de abraçar vários fandoms e públicos de todas as idades”.

Ascom Funcap – Foto: Júlia Rodrigues