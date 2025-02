Orquestra Sinfônica de Sergipe apresenta o concerto com trilhas de séries ‘Muzikflix’

No dia 20 de fevereiro, às 20h, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) realiza seu concerto de pré-temporada, que antecede a série de ações previstas para 2025 e dá início às comemorações dos 40 anos de sua formação. O grupo apresentará o concerto que é sucesso de público em todas as edições, “Muzikflix”, trazendo ao palco do Teatro Tobias Barreto um repertório dedicado a trilhas sonoras de séries consagradas.

Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, o concerto contará com arranjos especiais assinados por Jair Maciel e pelo próprio maestro. Os ingressos, a preços populares, estão disponíveis na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

No programa, músicas-tema de séries, entre novas e clássicas produções, como Os Simpsons, Stranger Things, Round 6, Friends, A Grande Família, La Casa de Papel, The Crown e Game of Thrones. Além dessas, o grupo apresentará uma suíte de obras do consagrado estúdio de animação japonesa Studio Ghibli, entre as quais destacam-se “A Viagem de Chihiro”, “O Menino e a Garça”, “Nausicaa” e “Meu Vizinho Totoro”.

O maestro e diretor artístico da Orsse, Guilherme Mannis, destaca a utilização da trilha sonora como elemento narrativo nas séries. “As grandes realizações audiovisuais têm na música uma parcela grande de inventividade e de responsabilidade por seu sucesso”, completa.

Seguindo a lógica da tradicional série Mangabeiras, marcada por um clima descontraído e lúdico, com músicos e espectadores fantasiados de seus personagens favoritos, o concerto foi pensado para pessoas de todas as idades.

“Um concerto descontraído, ainda em clima de férias. Trata-se de orquestrações sinfônicas bastante fiéis às ideias originais dos compositores, ideias essas que são parte integrante das tramas, conduzindo o espectador a grandes experiências sensoriais. É interessante ouvir a música separadamente, com enorme qualidade de timbres e jogos harmônicos extremamente sofisticados”, conta o maestro.

Foto: Thiago Santos