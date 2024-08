Orquestra Sinfônica de Sergipe encanta com concerto ‘Conexões Brasil-Portugal’

Em continuidade à Série Cajueiros, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE) realizou nesta terça-feira, 27, no Teatro Tobias Barreto, o concerto ‘Conexões Brasil-Portugal’. Sob a regência do maestro titular Guilherme Mannis, o evento contou com a participação especial do pianista português Bernardo Santos e atrai grande público. A ORSSE é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

‌A Série Cajueiro é conhecida por seu repertório diversificado, que inclui sinfonias e músicas de diferentes períodos históricos, bem como obras pouco conhecidas ou inéditas, além da participação de solistas e regentes de grande prestígio. No concerto, foram executadas a Sinfonia n°1 em Dó menor, de Mendelssohn, seguida de solos do pianista Bernardo Santos, que interpretou a fantasia ‘Africa’, de Camille Saint-Saëns, e o Concerto para Piano e Orquestra em Lá menor, de Edvard Grieg.

‌O maestro Guilherme Mannis destacou a importância das parcerias com outros músicos. “Ter convidados é fundamental, pois eles elevam o ânimo da orquestra, trazem novas perspectivas interpretativas, e aprendemos muito com eles. Isso é extremamente enriquecedor para nós. A recepção do público é sempre calorosa, e não tenho dúvidas de que a arte da Orquestra, em suas diversas vertentes, encanta a plateia”, afirmou.

‌Em sua segunda colaboração com a ORSSE em palcos sergipanos, o pianista Bernardo Santos expressou sua satisfação em participar do evento. “Foi um grande prazer colaborar com a ORSSE. A primeira vez que estive aqui, foi para um concerto de uma obra portuguesa pouco conhecida, e todo o grupo se empenhou para executá-la, o que me deixou muito agradecido e com vontade de voltar. Hoje foi uma noite muito feliz para mim, com um público sempre animado e uma orquestra maravilhosa. Eu me sinto em casa aqui e espero retornar em breve”, afirmou.

‌Ao final da apresentação, o público foi surpreendido com a execução de uma peça de Aram Khachaturian, tocada a quatro mãos por Guilherme Mannis e Bernardo Santos no piano. A plateia reagiu com entusiasmo, aplaudindo de pé.

Público encantado

‌João Vitor, que foi acompanhado de sua namorada ao concerto, assistiu à Orquestra no Teatro pela primeira vez: “Gostei muito. Eu só havia visto a ORSSE de passagem no Arraiá do Povo no ano passado, mas hoje pude realmente apreciar a apresentação, e foi incrível. Quero voltar mais vezes”, disse.

‌Já Sara Lima é frequentadora assídua das apresentações da Orquestra: “É sempre uma alegria assistir à ORSSE, especialmente com essa série que sou há tanto tempo apaixonada. É impossível não se emocionar com essas peças tão lindamente executadas. Todos estão de parabéns pela dedicação”, afirmou.

Próxima apresentação

O próximo concerto da ORSSE, também parte da Série Cajueiros, será realizado no dia 12 de setembro, às 20h, no Teatro Tobias Barreto, com peças consagradas de Brahms e Beethoven.