Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza apresentação gratuita na Catedral Metropolitana na quinta

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) dá início à temporada 2025 da série Sons da Catedral nesta quinta-feira, 27 de março, às 19h, com um concerto gratuito na Catedral Metropolitana de Aracaju. Intitulada ‘A Viena Clássica’, a apresentação será regida pelo maestro convidado Daniel Nery e terá como solista o clarinetista Filipe Esteves, chefe de naipe da Orsse. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O programa contará com a Abertura da Ópera ‘A Ilha Desabitada’, de Joseph Haydn, o Concerto para Clarinete e Orquestra nº 1, de Carl Maria von Weber, e a Sinfonia nº 5 em Si bemol maior, de Franz Schubert.

Iniciada em 2007, a Série Sons da Catedral leva a formação da Orsse a importantes templos da história arquitetônica e religiosa de Sergipe, com apresentações gratuitas e acessíveis a todos os públicos. “Concertos nas igrejas proporcionam acústicas peculiares, distintas em relação aos teatros. A Catedral de Aracaju é por sua vez nosso mais tradicional templo em Sergipe, trazendo impressões sonoras das mais curiosas, deixando as cordas mais brilhantes e os sopros mais envolventes”, afirma o diretor artístico da Orsse, Guilherme Mannis.

Sobre os convidados

O maestro Daniel Nery é doutor em música pela Universidade de Aveiro (Portugal), mestre e bacharel pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), e professor de regência na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Já regeu orquestras como a Filarmônica de Minas Gerais, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica de Barra Mansa e Sinfônica Municipal de Campinas.

O clarinetista Filipe Esteves, formado pelo Conservatório de Milão (Itália), estudou na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) e na Unesp. Foi primeiro clarinetista da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e premiado em concursos nacionais e internacionais. Apresentou-se como solista na Sala Verdi, em Milão, e atuou como músico convidado na Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo e na Cairo Symphony Orchestra.

Foto: Ascom Funcap