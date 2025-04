Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza primeiro concerto da série Cajueiros no dia 10 de abril

No dia 10 de abril, quinta-feira, às 20h, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) fará o primeiro concerto de 2025 da série Cajueiros, com a apresentação da performance ‘Viva Itália Árias e Peças Sinfônicas’. O espetáculo acontecerá no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, sob a regência do maestro Guilherme Mannis. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e nas bilheterias do teatro. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O concerto contará com a participação especial da mezzo-soprano Aline Araújo, que executará 5 árias em italiano, de óperas como ‘A Italiana em Argel’ e O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, e Così fan tutte, de Mozart. As peças sinfônicas de Norma, de Bellini, Cavalleria Rusticana, de Mascagni, e a Sinfonia nº4, Italiana, de Felix Mendelssohn completam o programa.

Para o maestro da Orsse, Guilherme Mannis, interpretar obras italianas pode ser um desafio. “São peças que aliam grande virtuosismo a uma expressão musical profunda dos mais variados sentimentos. Trata-se de um concerto ideal pra quem gosta de boas histórias. Além disso, Aline é uma grande solista e o repertório é bastante variado: sairemos dos italianos e passaremos também por compositores germânicos que fazem suas leituras daquele país, como é o caso do gênio Mozart e de Mendelssohn. É um concerto para se desfrutar”, contou.

Série Cajueiros

Criada em 2007, a Série Cajueiros é reconhecida por seu repertório diversificado, que inclui sinfonias de diferentes períodos históricos, obras pouco conhecidas ou inéditas, além da participação de renomados musicistas de todo o mundo.

A solista

Aline Araújo é professora de Canto da Universidade Federal de Sergipe. Obteve o título de Doutora em Música (Performance Musical) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bacharel em Canto Lírico e Mestra em Música (Performance Musical) pela UFMG.

Foto : Thiago Santos